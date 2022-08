PERUGIA – Sabato una ragazza di 28 anni era andata in questura per riprendere il passaporto ma è stata arrestata dalla polizia. La donna si è presentata negli uffici chiedendo di poter riavere il passaporto, perduto alcuni giorni prima e ritrovato da uomo che lo aveva poi consegnato ai poliziotti. Una normale operazione di routine se non per il fatto che la 28enne il giorno prima era stata posta ai domiciliari, risultando assente durante un controllo. La donna, con precedenti legati allo spaccio di droga, avrebbe dovuto scontare i domiciliari fino all’agosto 2023 e aveva già violato un obbligo di dimora. Lunedì mattina l’arresto è stato convalidato e sono stati nuovamente disposti i domiciliari.