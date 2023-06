Perugia, in quattro rinviati a giudizio per corsi di lingua alla Stranieri

PERUGIA – L’ex direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia Cristiano Nicoletti, un altro allora funzionario dell’Ateneo e due cittadini cinesi sono stati rinviati a giudizio dal gup di Perugia per truffa in concorso in relazione alle presunte irregolarità legate alle tasse d’iscrizione di studenti provenienti dalla Cina dei corsi di lingua relativi ai progetti Marco Polo e Turadot. L’accusa ha ipotizzato per palazzo Gallenga un mancato incasso di circa 3 milioni e 900 mila euro tra il 2015 e il 2019. Rinviato a giudizio anche un altro ex direttore generale della Stranieri, Simone Olivieri, per minacce ai danni di una dipendente dell’Università. Secondo il suo difensore, l’avvocato Francesco Falcinelli, un provvedimento che comunque “non preoccupa”. “Siamo infatti convinti – ha detto all’Ansa il legale – che l’istruttoria dibattimentale consentirà una compiuta ricostruzione dei fatti storici. Evidenziando definitivamente l’infondatezza delle accuse ascritte a Olivieri che ha da subito proclamato la sua estraneità all’addebito”.

Prima udienza

Nicoletti è invece inoltre accusato di falso. Per tutti la prima udienza del processo è stata fissata per il 19 settembre. Nel procedimento per le presunte irregolarità per le tasse d’iscrizione degli studenti cinesi si sono costituiti parte civile l’Università per Stranieri, con l’avvocatura dello Stato, la ex rettrice Giuliana Grego Bolli, con lo studio Brunelli, e lo stesso Olivieri, con l’avvocato Falcinelli. Fu proprio quest’ultimo, subentrato a Nicoletti come direttore generale, a rilevare le presunte irregolarità che furono poi denunciate con l’avvio del procedimento penale. L’avvocato David Brunelli esprime soddisfazione per l’esito dell’udienza. “L’indagine della Procura – ha sostenuto – ha raccolto fonti di prova determinanti per ricostruire le responsabilità degli imputati a fronte di condotte illecite perpetrate per circa quattro anni ai danni delle casse dell’Università”.