Perugia, in manette per stalking e diffamazione dell’ex marito della compagna

PERUGIA – Un 55enne è stato arrestato per stalking e diffamazione dell’ex marito della compagna e anche lei viene denunciata per atti persecutori. L’uomo, ora ai domiciliari, nel settembre scorso avrebbe minacciato e insultato anche sui social network un 50enne perugino che, preoccupato per la piega che stavano prendendo gli eventi, è andato in caserma e ha denunciato tutto ai carabinieri.