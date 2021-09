Perugia, in macchina con trenta dosi di cocaina: arrestato spacciatore

PERUGIA – È detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti l’accusa a carico di un 25enne, di nazionalità albanese, arrestato nelle scorse ore dai carabinieri della Compagnia di Perugia. Nel pomeriggio di giovedì i militari hanno fermato per un semplice controllo un’auto in via Tuderte: a bordo il 25enne, residente nel capoluogo umbro, incensurato e disoccupato, ha dato subito segni di nervosismo che hanno portato i carabinieri a fare un controllo più approfondito. Nel corso della perquisizione sono state trovate trenta bustine termosaldate, contenenti in tutto 14 grammi di cocaina, un cellulare e 275 euro in contanti. L’arresto è stato convalidato nella mattina di sabato.