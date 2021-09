Perugia in grande stile: espugna Cremona con un uomo in meno

CREMONESE (4-3-3): Carnesecchi; Sernicola (32′ st Deli), Bianchetti, Ravanelli, Valeri (1′ st Zanimacchia), Bartolomei (1′ st Buonaiuto), Castagnetti (11′ st Gaetano), Fagioli; Baez, Vido (1′ st Ciofani D.), Di Carmine. A disp. Ciezkowski, Sarr, Collodel, Meroni, Crescenzi, Dalle Mura, Okoli. All. Porta (Pecchia squalificato)

PERUGIA (3-4-2-1): Chichizola; Curado, Angella, Zanandrea; Ferrarini (25′ st Righetti), Burrai (16′ st Vanbaleghem), Segre, Lisi (16′ st Falzerano); Kouan (38′ st Santoro); Matos, De Luca (1′ st Sgarbi). A disp. Fulignati, Rosi, Gyabuaa, Carretta, Murano, Murgia, Ghion. All. Alvini

ARBITRO: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Vittorio Di Gioia di Modena – Fabio Schirru di Nichelino) IV° ufficiale: Paride Tremolada di Monza VAR: Marco Piccinini di Forlì AVAR: Salvatore Affatato di Verbano Cusio Ossola

RETI: 14′ pt Lisi, 30′ pt Zanandrea, 35′ st Kouan

NOTE: 42′ pt espulso Zanandrea per doppia ammonizione. Ammoniti Castagnetti, Lisi, Chichizola, Ciofani D.

CREMONA – Un gran bel Perugia esce vincente dalla sfida fuori casa contro la Cremonese. Gara del tutto diversa da quella di sabato con gli uomini di Alvini che mettono a segno la loro seconda vittoria stagionale contro una delle squadre più attrezzate della cadetteria. Una prestazione tutto sommato bella e con grandi margini di miglioramento per la formazione umbra. Unico neo l’esplusione per doppio cartellino giallo di Zanandrea a pochi minuti dal gol dello 0-2 che lo ha visto protagonista a causa di un fallo ingenuo. Bene i tre punti conquistati da un Grifo tenace e combattivo.

Primo tempo Al 5′ Chichizola devia in tuffo un tiro di Baez. Il successivo calcio d’angolo si conclude con un nulla di fatto. Al 12′ Matos colpisce a botta sicura ma trova l’opposizione di Carnesecchi. Al 13′ Bartolomei colpisce su punizione la traversa del Perugia. Al 19′ Ferrarini crossa per De Luca che tira. Sulla ribattuto si lancia Lisi che mette a segno il gol dello 0-1. Al 23′ Baez si trova solo davanti alla porta biancorossa e lancia la palla alle stelle. Al 27′ il Grifo spera nel bis ma la rete viene annullata per fuorigioco di De Luca e Matos. Al 28′ sempre De Luca tira altissimo sopra la porta dei lombardi. Al 39′ Zanandrea firma il raddoppio per gli umbri. Da sinistra parte Lisi che passa a Zanandrea. Quest’ultimo sorprende Carnesecchi con un finto cross che finisce in porta: è 0-2. Altra occasione per il Perugia al 38′ con un tiro di Matos che si spegne sul fondo. Al 42′ il Perugia è costretto a continuare la partita con un uomo in meno: Zanandrea commette una scivolata senza senso e viene espulso per somma di ammonizioni. Un minuto di recupero e le formazioni vanno al riposo.

Secondo tempo Al 49′ Ferrarini fa partire da fuori area un tiro pericoloso che va fuori di un soffio. Al 50′ Chichizola para un tiro dell’ex Buonaiuto. Al 58′ Castagnetti compie un assist per Ciofani che incornando spreca mandando la palla out. Al 69′ il Grifo prova il contropiede ma Koaun sbaglia il passaggio giusto. Al 74′ Ciofani fallisce un tiro al volo. Al 79′ i biancorossi calano il tris. Kouan serve un traversone basso per Falzerano che a pochi sacchi la mette dentro. All’85’ Ravanelli è poco preciso e sbaglia da pochi centimetri da Chichizola. All’89’ l’estremo perugino salva la propria porta parando a terra un lancio di Buonaiuto. Al 93′ il direttore di gara mette fine alle ostilità e i biancorossi possono godersi il loro trionfo