Perugia in doppia cifra nel secondo test contro la Virtus San Giustino

PERUGIA-VIRTUS SANGIUSTINO 10-0 PERUGIA: Chichizola (23′ st Moro), Rosi (1′ st Cancellotti), Sgarbi (1′ st Menci – 19′ st Manneh), Curado (1′ st Angori), Sounas (1′ st Di Noia), Konate (1′ st Kouan), Carretta (21′ pt Murano – 1′ st Bianchimano), Vanbaleghem (1′ st Burrai), Lisi (1′ st Righetti), Dell’Orco (1′ st Falzerano), Vano (1′ st Melchiorri). All. Alvini

VIRTUS SANGIUSTINO: Matteaggi C. (27′ st Valenti), Matteaggi L. (13′ st Brizzi), Botta (9′ st Gabrielli), Martini, Fancelli (1′ st Nocentini), Poggini A., Goretti (29′ st Piccinelli), Del Bene A., Cerboni (1′ st Del Bene M.), Sanchez, Broggini. A disp.: Comanducci, Nocentini L. All. Poggini S.

ARBITRO: Ilaria Bianchini di Terni (Lauri di Gubbio – Polidori di Perugia)

RETI: 19′ pt Vano, 21′ pt Sounas, 29′ pt Murano, 3′ st e 26′ st Melchiorri, 9′ st, 19′ st e 39′ st Falzerano, 22′ st e 31′ st Bianchimano

PIEVE SANTO STEFANO (AR) – È andata in scena nel pomeriggio di martedì la seconda amichevole pre campionato del Grifo. Al “Capaccini” il test con la Virtus Sangiustino (formazione militante nel girone A del campionato di Prima Categoria umbra) è terminato 10-0 per i grifoni. La prima rete porta la firma di Vano al 19′, mentre al 21′ il raddoppio è appannaggio di Sounas. Al 29′ il gol è di Murano. Nella ripresa si scatenano Melchiorri (autore di una doppietta al 3′ e al 26′), Falzerano (con un tris al 9′, 19′ e 39′) e Bianchimano (a segno al 22′ e al 31′). Prossimo test il 1. agosto al Curi contro il Cesena