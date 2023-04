Perugia in clausura per il Cosenza: una sfida da dentro o fuori

CASCIA – Dal ritiro di Cascia il Grifo si prepara per la sfida al Cosenza. Dentro o fuori. O si vince o si finisce nelle sabbie mobili. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14.

Arbitro Sarà il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova a dirigere la gara. A coadiuvarlo gli assistenti Marco Bresmes di Bergamo e Damiano Di Iorio di Verbania. Quarto ufficiale sarà Roberto Lovison della sezione di Padova. Al VAR Federico La Penna di Roma 1, AVAR Alessandro Giallatini di Roma 2.

Precedenti

Perugia e Cosenza si sono affrontate 15 volte in Serie B. Bilancio equilibrato con tre vittorie per parte, nove pareggi chiudono il quadro. Il Perugia non vince in casa in questa Serie B da quattro partite (2N, 2P) e potrebbe registrare cinque gare interne senza vittorie per la prima volta da aprile dell’anno scorso (sei in quel caso, quattro pareggi e due sconfitte). Il Cosenza non ha subito gol nelle ultime due trasferte di campionato (contro Frosinone e Palermo); i calabresi non registrano tre clean sheet consecutivi fuori casa in una singola stagione da maggio 1994 (contro Monza, Bari e Cesena).

Convocati

Questi i convocati da mister Castori per la sfida ai calabresi.

Per i portieri ci sono Gori, Furlan e Abibi. Tra i difensori sono stati chiamati Rosi, Cancellieri, Angella, Paz, Curado, Lisi, Struna e Sgarbi. A centrocampo Iannoni, Vulic, Luperini, Bartolomei, Casasola, Santoro, Kouan e Capezzi. Per l’attacco ci sono Matos, Ekong, Di Carmine e Di Serio.