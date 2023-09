PERUGIA – È stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente una 41enne sorpresa con droga e contanti a Fontivegge. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine la donna, un’ecuadoriana con precedenti, nel corso di alcuni controlli è stata trovata alla guida della propria auto mentre stava trasportando alcune dosi di eroina. Con sé la 41enne aveva anche 1.500 euro in contanti, con tutta probabilità frutto dell’attività di spaccio. Nell’auto anche una 27enne, pure lei in possesso di una modica quantità di eroina.