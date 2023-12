Perugia, impiegato aveva nel computer 300 file di pedopornografia: arrestato

PERUGIA – Un perugino di 45 anni aveva nel pc circa 300 file di pedopornografia. La notizia è stata riportata dal Corriere dell’Umbria. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari decisi dal gip di Venezia, per l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Davanti al giudice si è difeso sostenendo di trovarseli involontariamente. Ovvero di avere scaricato dei film illegalmente e, in quel download unico, gli sarebbero arrivate le immagini incriminate. Ha anche affermato di non avere avuto più accesso a quel computer dal 2021 e per questa ragione quei file non sarebbero stati cancellati. I suoi legali hanno fatto ricorso al Riesame.