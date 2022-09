Perugia, il vescovo Maffeis è membro al dicastero per la Comunicazione del Vaticano

PERUGIA – L’arcivescovo di Perugia Città della Pieve, mons Maffeis, ritorna anche in Vaticano per un nuovo incarico. Aveva trovato ricovero nella sua terra, in Trentino, come parroco a Rovereto, ma è stato travolto da nuove responsabilità ai vertici della chiesa. Ora oltre ad essere il capo di quella perugina dopo il Cardinale Bassetti, è anche membro del dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. La notizia è stata data giovedì mattina, dalla sala stampa Vaticana. Mons. Maffeis è chiamato a tale incarico dopo essere stato confermato dal Santo Padre, pochi mesi fa, consultore del medesimo dicastero.