Perugia, il sacrificio dell’agente Luca Benincasa: la commemorazione venti anni dopo

PERUGIA – Cerimonia di commemorazione, martedì mattina a Collestrada, dell’assistente della Polizia di Stato Luca Benincasa, medaglia d’oro al Valor Civile, ucciso durante il servizio il 22 marzo 2002 da una banda di rapinatori in fuga. Esattamente vent’anni fa, mentre si trovava sul raccordo Perugia-Bettolle, venne attinto da alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi da uomini in fuga dopo una rapina in banca. L’assistente Benincasa era impegnato nel controllo del traffico sulla tangenziale perugina quando, alla vista di un taxi che percorreva la strada a velocità elevata, aveva deciso insieme al collega di fermare la vettura. Quando però i poliziotti affiancarono l’auto, da questa partirono circa dieci colpi d’arma da fuoco che colpirono gli agenti. L’autista del taxi si costituì pochi giorni dopo, i complici vennero arrestati nei giorni successivi. L’Assistente Luca Benincasa lasciò la moglie e un figlio di appena due anni, Francesco, che si è arruolato in polizia e che da giugno del 2020 presta servizio alla questura di Perugia.