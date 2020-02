Perugia, il ritiro può attendere…le decisioni della Lega di serie B

PERUGIA – Dopo la sconfitta interna con l’Empoli e la richiesta del presidente Massimiliano Santopadre ai giocatori di presentarsi al campo direttamente col trolley, il Perugia non è in realtà partito per il ritiro. Il motivo della scelta è dovuto alle vicende legate al Coronavirus. La Lega di serie B infatti non ha ancora deciso quali e quante partite rinviare o se fermarsi del tutto (ipotesi improbabile) ed è solo in base a questo che la società deciderà le modalità dell’eventuale ritiro.

Il comunicato. Si legge nella nota della Lega B: “A seguito della riunione tenutasi nella giornata di ieri in Figc e dei preavvisati provvedimenti normativi, la Lega di serie B resta in attesa delle determinazioni delle autorità competenti in ordine alle manifestazioni sportive alle quali si uniformerà“.​

Se la prossima giornata dovesse andare in scena, i biancorossi sono attesi sabato dalla sfida al Pisa.