Perugia, il rinforzo per la difesa arriva dai Paesi Bassi: ecco Lewis

PERUGIA – Quasi due metri di tenacia e di prestanza che vanno a rendere più robusto il reparto arretrato del Perugia. L’olandese Noah Lewis ha firmato con il Grifo e resterà alla corte del presidente Santopadre fino al 30 giugno 2026. A comunicare l’ingaggio del difensore è stata la società biancorossa attraverso una nota ufficiale.

Nato il 23 agosto 2000 ad Almere nel Paesi Bassi, alto 1,94 cm, Lewis è cresciuto nelle giovanili del Feyenoord arrivando fino alla squadra Under 21, poi nel 2019 ha fatto il suo esordio professionale nel campionato olandese con il Dordrecht. In seguito si è trasferito al Willem II. Nel febbraio 2023 il centrale si è trasferito nella Premier League irlandese con la squadra del St Patrick’s realizzando due reti e Il 12 luglio scorso ha esordito nelle qualificazioni della Conference League. Adesso per lui arriva l’inizio dell’avventura tra le file del Grifo. Si tratta del secondo colpo del ds in pectore Giugliarelli dopo l’acquisto azzeccatissimo di bomber Sylla dalla Vis Pesaro. Già al lavoro da alcuni giorni agli ordini di mister Formisano, Lewis quasi sicuramente farà parte dell’undici titolare che scenderà in campo contro il Pescara lunedì prossimo.