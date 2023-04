PERUGIA – Fabri Fibra arriva a Perugia per un concerto insieme al suo fidato DJ Double S. Un tour che farà il giro d’Italia partendo da Campobasso l’11 giugno, per chiudere il 26 settembre a Roma. Il 30 giugno farà tappa a Perugia sul palco del Frontone in una delle serate de ‘L’Umbria che spacca’. Fabrizio Tarducci, così si chiama all’anagrafe Fabri Fibra, unisce diverse generazioni grazie ad una carriera ultraventennale costellata di successi. A Perugia non mancheranno i suoi grandi classici, tra cui Applausi per Fibra, Tranne te e Pamplona, ma nemmeno le ultime hit come Propaganda, Stelle e Caos.