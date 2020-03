Perugia, sfregiato dai vandali il pozzo di San Francesco: subito tanta indignazione e caccia ai responsabili

PERUGIA – Uno sfregio fatto a uno dei simboli del capoluogo. E che immediatamente ha suscitato la reazione indignata di molti cittadini che hanno iniziato a far circolare le foto su Facebook. Il pozzo di San Francesco è stato sfregiato con scritte da ignoti vandali. . La polizia municipale, attraverso le immagini delle telecamere piazzate lungo via dei Priori e a San Francesco al Prato, adesso sta cercando di risalire ai responsabili. Il pozzo di San Francesco è stato il primo bene restaurato a Perugia grazie al programma Art bonus, con i lavori finanziati dai parrucchieri Vogue di San Sisto per 15 mila euro. Lo sfregio è un atto contro una intera città.