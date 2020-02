Perugia, il nuovo questore Sbordone: “Voglio venire incontro alle esigenze della gente”

PERUGIA – “La mia priorità è provare a comprendere le esigenze della comunità. Senza smania di protagonismo fornire messaggi in maniera corretta per stimolare la collaborazione tra forze dell’ ordine e comunità”: si è presentato così lunedì mattina alla stampa il nuovo questore di Perugia Antonio Sbordone. Che si è insediato, prendendo il posto di Mario Finocchiaro. “Mi aspetto di stare bene in questa provincia – ha detto Sbordone -, così come sono stato bene nelle altre in cui ho prestato servizio. Le aspettative sono ottime perché il posto è meraviglioso, uno di quelli in cui si aspira sempre di giungere da un punto di vista personale, mentre sotto l’aspetto professionale è una realtà stimolante sotto tanti profili”.

Elogio Il nuovo questore ha avuto parole di elogio per “le grandi inchieste più recenti”. “Continueremo l’ottimo lavoro già fatto” ha assicurato. In riferimento alla situazione di pubblica sicurezza nella provincia di Perugia, Sbordone ha sottolineato che “la realtà è più positiva della percezione”. “I reati sono in calo – ha aggiunto -, ma i cittadini si preoccupano. Quindi l’impegno che mi sento di assumere è di fare di tutto nel venire incontro alle esigenze della gente”.