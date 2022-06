Perugia, il nuovo dg Matarazzo si presenta: “Ho scelto il Grifo per tante ragioni, sento l’affetto della gente”

PERUGIA – Presentazione ufficiale per il nuovo direttore generale del Perugia, Attilio Matarazzo. A presentare il nuovo dg, subentrato a Gianluca Comotto è stato il presidente biancorosso, Massimiliano Santopadre.

I motivi della scelta Queste le parole del patron del Grifo: “Prima di presentare Matarazzo, è doveroso ringraziare Gianluca Comotto, arrivato in un momento molto difficile per il club. La scelta che è stata fatta riguarda le competenze che Gianluca non aveva rispetto a ciò che volevo. Lui è un uomo di campo, ha più competenze nella parte tecnica che amministrativa. La scelta è stata fatta per questo motivo. Con Matarazzo ci conosciamo da circa dieci anni, vuoi perchè aveva un ruolo nel Benevento e poi nella Lega B. Ho pensato a lui come figura da inserire nella società anche per le sue competenze nel marketing”.

Nuova avventura Nella sua conferenza di esordio il neo direttore generale ha detto: “Per me inizia una nuova avventura, un po’ diversa da quella degli ultimi anni. Quest’anno ho visto molte partite del Perugia, è stata una stagione a tratti esaltante. Il mio ruolo sarà soprattutto quello di gestire la parte organizzativa. Mi piacerebbe fare anche tavole rotonde con la stampa, possono essere momenti di confronto utili per tutti. Santopadre crede in me, ho avuto sempre il suo sostegno. Ero richiesto da una società di A, ma ho scelto Perugia per mille ragioni. Qui mi sento a casa, ho sentito già l’affetto della gente”.