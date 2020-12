Perugia, il Natale di solidarietà della Caritas ci sarà nonostante il Covid

PERUGIA – A Natale, seppur con nuove modalità dovute alla pandemia, la Chiesa di Perugia-Città della Pieve, attraverso la Caritas diocesana, continuerà ad essere vicina alle persone più in difficoltà, disagiate e sole come fa da quasi un ventennio. “Quest’anno non potremo tenere il tradizionale pranzo di Natale offerto dal nostro cardinale Gualtiero Bassetti a quanti fruiscono tutto l’anno delle opere e dei servizi di Carità – annuncia il direttore della Caritas don Marco Briziarelli –, ma non mancherà la vicinanza a quanti soffrono in questo difficile periodo. Come segno tangibile di questa vicinanza, fortemente voluto dal nostro Pastore Gualtiero, la Caritas, grazie alla sua rete di volontari e operatori e al coinvolgimento di alcune realtà imprenditoriali del settore alimentare e della ristorazione, distribuirà tra la sera del 24 e la mattina del 25 dicembre alcune centinaia di pasti con consegna a domicilio o in modalità di asporto. Il tutto – precisa il direttore don Briziarelli – rispettando in pieno le indicazioni per la tutela della salute dei nostri poveri e dei nostri volontari. La promozione al rispetto delle regole e alla cura della persona è per tutti noi di primaria importanza”.

Famiglie La distribuzione dei pasti avverrà sia la sera della vigilia sia il giorno di Natale a singoli e a nuclei familiari individuati dai Centri di ascolto diocesano e parrocchiali. Il 24 dicembre riceveranno la cena i 14 ospiti della Casa di prima accoglienza “Sant’Anna dei Servitori” per senza fissa dimora, situata in pieno centro storico, e i 25 assistiti dal Comune di Perugia, presso i locali della palestra di Sant’Erminio. Mentre, il 25 dicembre, saranno donati a pranzo, a 50 famiglie, 200 pasti grazie ad un progetto della Galbani in collaborazione con la Caritas Italiana. Inoltre, con la collaborazione di tre ristoranti, preventivamente selezionati, 100 pasti saranno distribuiti a famiglie di Perugia città, 50 di ponte San Giovanni, 25 di Olmo e 25 di Ferro di Cavallo, in base alla stessa ubicazione dei ristoranti. Sempre il giorno di Natale resterà aperto il Punto Ristoro Sociale Comune-Caritas “San Lorenzo”, più comunemente conosciuto come la “Mensa” di via Imbriani (in pieno centro storico), dove saranno distribuiti, come ogni giorno, 100 pasti donati dal Comune. E’ un servizio che il Comune eroga 365 giorni all’anno.