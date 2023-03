Perugia, il mondo politico piange la scomparsa di Laura Buco

“Sei stata la mia più importante amica. La mia confidente, la mia complice. Una colonna. La persona – ricorda Romizi su Facebook – di cui mi sono sempre fidato ciecamente. Penso di non averti mai ringraziato abbastanza. Di non aver mai detto chiaramente quanto con la tua presenza, con la tua intelligenza, con la tua saggezza e con la tua sensibilità tu mi abbia più volte rassicurato. A volte, in quei momenti in cui mi sentivo insicuro, indeciso mi sono detto: vorrei essere come lei… come te. Una forza della natura. Una combattente, una che sapeva sempre cosa fare, che sapeva sempre che direzione prendere, che nn si perdeva in bicchieri d’acqua, mai. Sempre sicura di sé. Pragmatica, concreta, ma sempre così profonda, così nobile d’animo, così attenta, meticolosa, delicata. Con la tua ironia e con la tua diplomazia, hai sempre saputo mettere tutti d’accordo: riportare l’armonia nelle situazioni di conflitto, far spuntare un sorriso nei momenti di tensione. Eri uno straordinario talento. Sei stata, in più occasioni, un esempio per me. La tua forza, sicurezza, leggerezza, determinazione, caparbietà mi hanno spesso ispirato. Tu mi hai spesso ispirato. Eri la mia portavoce, incarico che potevi rivestire solo tu. Per te questa è stata, dal primo momento, una missione e ti ringrazio ancora una volta dal profondo del mio cuore. Di fatto, però, non hai portato solo la mia voce, ma hai condiviso con me i miei carichi, le mie paure, le mie sconfitte, i miei pensieri, i miei successi, le mie conquiste e i miei traguardi. Averti avuto al mio fianco in tutti questi anni è stata una benedizione. Perché io so quanto hai fatto per me costantemente e spesso silenziosamente. Mi hai supportato – sottolinea – a volte sopportato e spesso tutelato. Ci sono cose nella vita che non hanno prezzo. Cose belle, dal valore non quantificabile. L’amicizia sincera, la lealtà, l’affetto vero e incondizionato sono tra queste. Tu le hai incarnate tutte. Eri preziosa, eri unica. Ci sei sempre stata per tutti. Non ti sei mai tirata indietro. Avevi attenzioni e cura nei confronti di tutti: della tua comunità politica, dei tuoi colleghi e dei tanti amici. Ora tutti noi ci stringiamo forte al tuo bene più grande, Alessio tuo marito, Adele e Camilla le tue piccoline, la tua mamma Carla e il tuo papà Carlo”.

Il cordoglio

Cordoglio per la scomparsa di Laura Buco è stato espresso da molti esponenti di centrodestra e centrosinistra e da tutti i partiti presenti nel consiglio comunale di Perugia.