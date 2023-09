Perugia, il mercato si chiude con Vazquez e il ritorno di Paz

PERUGIA- Il supplemento di mercato per il Grifo si chiude con due arrivi. Il primo è l’argentino Federico Nahuel Vazquez dal Gubbio, lo scorso anno 35 presenze e 6 reti in campionato e 4 presenze e 1 rete nei playoff. Per l’attaccante contratto fino al 2025.

Con passaporto italiano ha vestito anche le maglie di Velez, Cordoba, Francavilla, Catanzaro, Troina e Siracusa realizzando in totale 62 reti. Con il Velez ha conquistato anche una Supercoppa argentina. Appena firmato ha partecipato subito alla seduta di allenamento in programma nel pomeriggio.

L’altro arrivo è il colombiano Yeferson Paz dal Sassuolo. L’esterno, classe 2002, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Il giocatore colombiano quindi torna in biancorosso dopo l’esperienza dello scorso anno dove ha totalizzato 27 presenze fra campionato e coppa.