Perugia, il mercato si chiude con l’arrivo di Greco, resta Buonaiuto

PERUGIA – Il mercato invernale del Grifo si conclude con l’arrivo in biancorosso di Leandro Greco. Il centrocampista arriva a titolo definitivo, fino al termine della stagione, dal Cosenza Calcio. Carriera Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Greco vanta 118 presenze in Serie A collezionate con Roma, Livorno, Genoa e Hellas Verona. Oltre cento sono le presenze nella serie cadetta con Hellas Verona, Pisa, Piacenza, Bari, Cremonese e Cosenza. Il giocatore classe 1986 vanta anche un’esperienza all’estero: nella stagione 2012/13 ha giocato in Grecia con la maglia dell’Olympiakos.

Buonaiuto resta Christian Buonaiuto rimane nella rosa a disposizione di Serse Cosmi. Il giocatore non andrà quindi ad Ascoli e di conseguenza lo scambio con Cavion. Resta anche Iemmello, che è stato ad un passo dalla cessione in B al Pescara. Nessuna cessione: diversi grifoni hanno rifiutato alcune destinazioni (su tutti Rodin e Balic oltre a Carraro e Capone), mentre negli ultimi istanti allo Sheraton di Milano non si è concretizzato lo scambio con l’Ascoli (Buonaiuto nelle Marche e Piccinocchi in Umbria).