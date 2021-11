Perugia, il maggiore Davide Lazari nuovo comandante della Guardia di finanza

PERUGIA – Con l’insediamento, nei giorni scorsi, del nuovo comandante del gruppo della guardia di finanza, si è concluso il ciclo di avvicendamenti alla guida dei reparti del capoluogo umbro. Il maggiore Davide Lazari è subentrato al ten. col. Doriano Primiano Di Salvatore che, dallo scorso agosto, ha assunto il comando del nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia.

La biografia

L’ufficiale, 37 anni, laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, ha, in precedenza, prestato servizio a Genova, poi a Bagheria, nell’hinterland palermitano, al comando della locale compagnia. Più di recente, è stato impiegato, a Roma, presso la centrale operativa del comando generale e, successivamente, presso la scuola di polizia economico-finanziaria, quale responsabile del polo formativo dei corsi internazionali.

Nell’accogliere il maggiore Lazari e nel formulargli i migliori auspici di buon lavoro, il comandante provinciale, colonnello Antonella Casazza, ha voluto esprimere il suo ringraziamento al ten. col. Di Salvatore per l’impegno profuso alla guida del gruppo che nell’ultimo anno ha svolto un’incisiva attività di controllo economico del territorio finalizzata, da un lato, a verificare la scrupolosa osservanza delle prescrizioni imposte dall’Autorità di Governo per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 e, dall’altro, a contrastare le condotte di chi, approfittando della situazione emergenziale, pone in essere pratiche commerciali scorrette. La Gdf ricorda che anche in occasione della “Fiera dei Morti”, i servizi di controllo hanno portato al sequestro di migliaia di prodotti che non rispettavano gli standard minimi di sicurezza imposti dalla normativa nazionale ed europea.