Perugia, il giorno di Alvini: “Al Grifo per scrivere una grande storia”

PERUGIA – Massimiliano Alvini si presenta al tifo di Perugia. A lui il compito di guidare il Grifo in serie B. “Per me essere qua oggi è motivo di grande soddisfazione è un grande piacere – dice il conferenza stampa- E’ avvenuto tutto inaspettatamente. Ringrazio i direttori e il presidente per la grandissima opportunità. L’approccio con il massimo dell’entusiasmo e con la passione che ho dentro. Il presidente sin dal primo momento mi ha detto che vuole lavorare al massimo. Io voglio lavorare ed essere giudicato solamente dai risultati. Io sono questo e lo dice il mio percorso da oltre vent’anni. Sarà un campionato difficile con grandi squadre e grandi città. Ma Perugia non è da meno per la sua grande tradizione. Sono convinto che sarà all’altezza.Sedere sulla panchina del Grifo è bellissimo. Io voglio pensare a lavorare e al presente. Voglio essere chiaro. Vengo da un percorso lunghissimo e vorrei determinare dove posso cioè in campo con il mio lavoro”

La sua storia professionale e non solo. Alvini ha raccontato sè stesso: “Ho fatto per tanti anni il rappresentante di scarpe e per andare nelle Marche passavo per il Lago Trasimeno e Ferro di Cavallo Quando ritornavo a volte il Perugia giocava in casa e rimanevo affascinato dal Curi illuminato. Io allenavo in Promozione e in Eccellenza e una volta ogni quindici giorni facevo questo tragitto. Per venti anni sono passato davanti allo stadio che ospitava partita di A e di B. Lo guardavo come qualcosa da raggiungere ed esserci arrivato con il duro lavoro è una grande soddisfazione. Per questo voglio aprirci una grande storia.Ho conquistato Santopadre con la voglia che ha trovato nei miei occhi. Poi dovrà parlare il campo. La mia sarà una squadra aggressiva, che dominerà le partite ed esalterà le proprie caratteristiche. Nel mercato condividerò le idee con la società, ma mi fido e qualsiasi decisione andrà benissimo. Il prossimo sarà un campionato difficile con squadre forti e grande piazze ma sono sicuro che Perugia non sarà da meno”.

Lo staff. Federico Montagnolo sarà il vice di Alvini. Collaboratore tecnico il ventottenne Federico Bonacci. Massimo Gazzoli, ex portiere con una lunga esperienza in C allenerà gli estremi difensori, mentre il preparatore atletico sarà Paolo Arpico.