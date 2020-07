Perugia, il giardinaggio finisce in lite: nonna minaccia nipote con la roncola in mano

PERUGIA – Una lite familiare per una situazione curiosa. Protagoniste una giovane di 21 anni e sua nonna, di 71, residenti dell’hinterland perugino. Quest’ultima aveva iniziato a svolgere un lavoro di giardinaggio impugnando una roncola di grandi dimensioni, fra il disappunto delle tre nipoti che che subito cerca di farla desistere.

E’ stato un attimo passare dalle parole alle vie di fatto quando, durante l’alterco, la nipote più grande, ventunenne, viene minacciata dall’anziana donna mentre impugnava l’utensile suddetto, ricevendo uno strattonamento ed una tirata di capelli tanto da farla cadere e provocarle abrasioni in varie parti del corpo. Sono state le altre due nipoti a chiare la Questura. Gli agenti hanno trovato animi surriscaldati che hanno placato. La nipote ferita è stata affidata alle cure dei sanitari, la donna denunciata in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravata. La roncola è stata sequestrata.