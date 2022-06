Perugia, il Frecciarossa non ferma più alla stazione di Milano centrale

Il Frecciarossa, comunque, ferma anche Milano Porta Garibaldi alle 9.12 o Rho-Fiera di Milano alle 9.27. La variante all’orario, inoltre, dilata di 10 minuti l’arrivo al capolinea del Frecciarossa, ovvero Torino Porta Nuova, finora previsto alle 10.10, ma da lunedì programmato per le 10.20. Il piano finanziario per il Frecciarossa pagato dalla Regione prevede per il 2022 costi operativi per 1,73 milioni di euro, mentre i ricavi stimati dovrebbero attestarsi intorno ai 630 mila euro, anche se nel 2021 si sono fermati a 400 mila euro. Lo sbilancio, dunque, sarà anche per quest’anno superiore a un milione di euro e a doverne far fronte è Palazzo Donini sempre aiutata da un contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nell’operazione per garantire un Frecciarossa al capoluogo umbro.