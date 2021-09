Perugia, il figlio viene affidato a una comunità: giovane mamma tenta di buttarsi nel Tevere

PERUGIA – Una giovane mamma di 35 anni ha tentato di gettarsi nel Tvere dopo che il figlio è stato affidato a una struttura socio educativa. A salvarla è stato l’intervento provvidenziale dei carabinieri e dei finanzieri di Perugia che sono riusciti ad afferrare la donna e a metterla in sicurezza. A dare l’allarme una signora residente in zona che ha notato la giovane in piedi sul ponte, provvidenziale a questo punto è stato l’intervento dei militari che hanno salvato la donna.