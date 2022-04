Perugia, il Festival del giornalismo chiude con numeri da capogiro: tante le presenze degli stranieri

Un bilancio positivo

Dopo due anni di stop forzato per il Covid, il bilancio dell’edizione 2022, la 16/a, è stato definito “decisamente positivo”. Sono infatti tornate in presenza le “eccellenze” dell’informazione mondiale, per fare il punto sui nuovi confini dell’infosfera e definire un quadro aggiornato della geopolitica dell’informazione secondo i nuovi scenari mondiali e gli ultimi trend tecnologici. “I live streaming sono stati seguiti da 350 mila persone, anche dall’India e dall’Australia” ha sottolineato Ciccone durante l’incontro al quale hanno partecipato anche l’assessore regionale Michele Fioroni e il sindaco di Perugia Andrea Romizzi. La prossima edizione – è stato annunciato – si terrà dal 19 al 23 aprile 2023.