Perugia, il derby costa caro a Castori: esonerato, panchina a Baldini

PERUGIA – Fabrizio Castori non è più l’allenatore del Perugia. Il tecnico di San Severino Marche è stato esonerato dopo la sconfitta 1-0 nel derby con la Ternana. Già ieri sera si parlava di un avvicendamento, ora la notizia è cosa fatta. L’anticipazione è di Sky, che ha anche annunciato il sostituto in Silvio Baldini.

Il tecnico carrarese, in estate al Palermo, che ha riportato in B, può sedersi sulla panchina del Grifo in quanto non ha mai allenato in questa stagione i rosanero in partite ufficiali, avendo lasciato il club a fine ritiro per divergenze con la società. Per il Perugia appena 4 punti in 6 partite; nelle ultime quattro partite, sono arrivate addirittura tre sconfitte.

La nota ufficiale del Perugia

“AC Perugia Calcio comunica di aver sollevato Fabrizio Castori dalla guida tecnica della prima squadra. A mister Castori, al vice Riccardo Bocchini, al preparatore atletico Carlo Pescosolido, al collaboratore tecnico Tommaso Marolda e al match analyst Marco Castori vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. Rimarrà con il nuovo gruppo di lavoro il preparatore dei portieri Cristiano Lupatelli”.