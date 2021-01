Perugia, il consigliere Lupattelli passa da FdI a Forza Italia: “Torno a casa”

PERUGIA – Federico Lupattelli passa a Forza Italia. Lo ha annunciato il gruppo azzurro al comune di Perugia. Il Consigliere comunale, eletto con Fratelli d’Italia proseguirà la sua azione di governo insieme a Giacomo Cagnoli, Capogruppo, Michele Cesaro, Consigliere Comunale di Forza Italia e Edoardo Gentili, Coordinatore comunale Forza Italia Perugia.

“Ringrazio tutta la squadra di Forza Italia per la calorosa accoglienza che mi ha dimostrato – spiega Federico Lupatelli – e mi sento di essere, fin da subito, parte attiva di questo gruppo umano, che conosco da anni e che ho sempre apprezzato. Una parola speciale la dedico al Sindaco Andrea Romizi, con il quale ho da sempre un rapporto basato su stima e fiducia reciproca, e che mi ha portato anche a impegnarmi personalmente per sostenere la sua attività amministrativa. Con lui mi sono sempre rapportato con grande sincerità e condivisione e lo ringrazio per le opportunità che mi ha concesso nello svolgere il mio ruolo di Consigliere comunale. Ringrazio altresì i miei colleghi in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, oltre che la dirigenza, per la collaborazione di questi anni, e la stima che ho sempre nutrito, e a mia volta sentito, rispetto alla mia persona. Vorrei sottolineare infatti che questa scelta risulta personale, è stata maturata nel tempo, dato il fatto che il mio attivismo è sempre stato tra le forze moderate. Oggi sento di essere tornato a casa”.

Le dichiarazioni dei leaders. “Saluto con positività l’arrivo di Federico nel gruppo comunale di Forza Italia – dichiara la senatrice Fiammetta Modena – Tutti noi lo conosciamo per l’impegno profuso per la zona nord di Perugia, che testimonia come il lavoro capillare sul territorio di elezione sia il modo migliore per svolgere l’attività a favore di una comunità”. “Siamo contenti che dopo tanti anni di militanza vicini – afferma invece l’Onorevole Catia Polidori – Federico abbia scelto la grande famiglia di Forza Italia per continuare il suo percorso politico”. “Un caro benvenuto a Federico Lupatelli, – afferma il Vice Presidente della Regione Umbria Roberto Morroni – con l’auspicio di un proficuo lavoro all’interno del gruppo consiliare di Forza Italia, a sostegno dell’azione della giunta Romizi”. “Accogliamo l’amico Lupatelli in Forza Italia con grande felicità – ha riferito l’onorevole. Raffaele Nevi – perché in tempi non sospetti ha scelto Romizi e il centro destra in Umbria. Il suo radicamento territoriale e la sua grande passione per una politica al servizio del cittadino garantirà un valore aggiunto a Forza Italia Umbria”.

Il coordinamento regione e i gruppi locali. “Conosco Federico da tanti anni e ne ho sempre apprezzato la determinazione e responsabilità – spiega Laura Buco, coordinatore Provinciale di Perugia – per questo sono lieta di averlo in squadra e di condividere con lui un nuovo corso che guardi lontano e che ci porti a raggiungere insieme nuovi obiettivi e risultati”. “In qualità di Capogruppo di Forza Italia al Comune di Perugia, sono lieto di dare il benvenuto a Federico. La sua scelta – sostiene Giacomo Cagnoli – rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione, espressione di come il rinnovato progetto del partito su Perugia sia attrattivo e stimolante per il continuo rilancio della città. Lo accolgo anche in qualità di Coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, con la certezza che sapremo collaborare anche con i tanti ragazzi che si affacciano all’attività politica ed amministrativa”.