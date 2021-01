Perugia, il Comune chiude per sette giorni la scuola XX Giugno a causa dei contagi

PERUGIA – Il Comune ha disposto la chiusura per sette giorni della scuola dell’infanzia e della primaria XX Giugno per casi di positività da Covid. Lo ha annunciato Palazzo dei Priori. Dalla giornata di sabato l’Amministrazione – si legge in una sua nota – è stata in continuo contatto con la dirigente per affrontare “la migliore gestione e soluzione della situazione”. La decisione di chiudere la scuola per sette giorni è “frutto di un’attenta analisi dei dati da parte delle autorità competenti”.