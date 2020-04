Perugia, Bassetti: “Signore, facci tornare a celebrare l’Eucarestia”

PERUGIA – “Resta con noi, Signore!’. Resta con noi nei momenti bui, come questo che stiamo vivendo, con problemi enormi e con un futuro che è incerto per tutti. Resta con noi, perché siamo troppo distratti e quindi ci capita spesso, come ai due discepoli di Emmaus, di non sapere leggere al presente la storia del passato”: è uno dei passaggi del’omelia del cardinale Gualtiero Bassetti, nella messa domenicale celebrata nella cappella di Sant’Onofrio della cattedrale di Perugia a porte chiuse, trasmessa in diretta da Umbria Tv, Umbria Radio InBlu e sui social media ecclesiali.

“Signore noi abbiamo bisogno di te – ha proseguito il cardinale – dei tuoi gesti e delle tue parole: speriamo di poter tornare presto a celebrare l’Eucarestia! Te lo chiediamo col cuore, perché abbiamo bisogno di sentire da te la spiegazione delle Scritture, ma soprattutto abbiamo bisogno che la nostra vita si dipani davanti alla tua Parola e non continui ad arrotolarsi su sé stessa, perché questo è il rischio che noi corriamo”.

Appello dei senatori A questa richiesta di Bassetti si associano 23 senatori che scrivono al Governo. Scrive Fiammetta Modena di Fi, a nome dei colleghi: “Abbiamo ascoltato le parole del Cardinale Bassetti, Presidente Cei, che ha chiesto a tutte le Istituzioni di valutare la ripresa della partecipazione alle funzioni religiose. In Senato ho aderito quindi alla iniziativa della Senatrice Binetti, sottoscrivendo l’appello al Governo con altri 22 parlamentari di diversi gruppi, affinchè la fase due sia anche un ritorno alla sicura libertà di culto. Sono molteplici le anticipazioni su tante “riaperture”: la partecipazione alla Santa Messa e alle celebrazioni religiose merita una attenzione diversa e particolare, poichè è un diritto fondamentale di tutti gli uomini e le donne di qualsiasi credo e religione.