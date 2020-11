Il cardinale Bassetti negativo al Coronavirus: “Sono vicino a tutti gli ammalati”

PERUGIA – Il cardinale Gualtiero Bassetti è negativo al Covid-19 dopo tre settimane in cui era stato positivo. La conferma arriva n dalla Conferenza episcopale italiana guidata dal porporato. “Il cardinale – si legge in una nota della Cei – esprime gratitudine a tutto il personale sanitario che si è preso e si sta prendendo cura di lui e di tutti gli ammalati e a quanti gli sono vicini con la preghiera e l’affetto. Nel rendere grazie al Signore continua a pregare per tutti coloro che si trovano nella prova e nella sofferenza, nella certezza che il Padre misericordioso non abbandona mai i suoi figli”

Gemelli Al momento Bassetti, arcivescovo di Perugia e Città della Pieve, resta ricoverato al policlinico Gemelli di Roma dove è stato trasferito tre giorni fa dall’ospedale del capoluogo umbro. Qui continuerà il periodo di convalescenza sotto lo stretto controllo dei medici. Il cardinale il 28 ottobre, è stato ricoverato al Santa Maria della Misericordia, per poi essere trasferito, a seguito dell’aggravarsi del suo quadro clinico nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Perugia, prima di tornare nel reparto di Medicina Covid, da cui è stato dimesso il 19 novembre, quando è stato trasferito al Gemelli.