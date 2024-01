Perugia, la Polizia stradale: calano i casi di guida sotto l’effetto di alcol o droga

PERUGIA – Nel 2023 la polizia stradale di Perugia ha eseguito servizi continuativi di vigilanza stradale con l’impiego di 3.379 pattuglie, l’esecuzione di 33 scorte a gare e personalità e la collaborazione in servizi di ordine pubblico. Sono state contestate 14.685 infrazioni al Codice della strada di cui 5.075 per eccesso di velocità, 564 per il mancato uso di cinture e seggiolini, 343 per l’utilizzo del telefonino alla guida. Sono stati 1.508 gli automobilisti controllati con etilometro e precursori. Di questi, 126 sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 17 denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Con la ripresa dei servizi di contrasto alle “stragi del sabato sera”, si è potuta constatare nella provincia una diminuzione dei casi di guida in condizioni alterate.