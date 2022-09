Perugia, i funzionari dell’Agenzia delle dogane scoprono evasione per 14,4 milioni di euro

Emetteva lettere di intenti

Secondo Adm la società di Roma, oggetto della verifica che ha portato a scoprire l’evasione, emetteva lettere di intenti simulando il possesso dello status di esportatore abituale, così da trattenere l’Iva sulla rivendita senza versarla allo Stato. Quella dell’amministratore unico residente a Napoli – viene riferito ancora – era la società individuata per la commercializzazione del carburante ai clienti dei distributori presenti in Umbria, Toscana e Lazio “in totale evasione Iva”. L’accertamento concluso dai funzionari del nucleo antifrode di Perugia, sulla base dei libri contabili e degli accertamenti seguiti ai sequestri, ha consentito di accertare una evasione pari a circa 7,3 milioni di euro per il 2016 e a sette per il 2017 (per un totale di 14.395.275 euro).

Le sanzioni applicate

Le sanzioni applicate vanno da un minimo di 15,1 milioni di euro a un massimo di 30,2 milioni di euro. “Si tratta di un’attività di indagine operativa e amministrativa complessa che oltre al brillante risultato conseguito dalla Procura della Repubblica di Pistoia ha messo in evidenza le capacità di Adm e della guardia di finanza di sapere operare in sinergia. Il risultato di quest’ultima verifica fiscale dimostra le capacità operative e il grado di specializzazione dei funzionari del nucleo antifrode di Perugia” sottolinea il direttore territoriale Adm per la Toscana l’Umbria, Roberto Chiara.