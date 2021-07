Perugia, i convocati per il ritiro a Pieve Santo Stefano. Fatta per Lisi e Gyabuaa

Il Perugia è pronto per il ritiro di Pieve Santo Stefano. La squadra raggiungerà il ritiro nella mattina di lunedì 12 luglio.

Nel pomeriggio, ore 17, il primo allenamento presso l’impianto “Egidio Capaccini”.

Questi i convocati dal tecnico Alvini:

Portieri: Fulignati, Chichizola, Moro

Difensori: Rosi, Righetti, Angella, Menci, Sgarbi, Curado, Cancellotti, Angori

Centrocampisti: Burrai, Di Noia, Sounas, Konate, Vanbaleghem, Falzerano, Kouan

Attaccanti: Lunghi, Melchiorri, Murano, Carretta, Bianchimano, Vano

Intanto, è ormai fatta per Francesco Lisi. Dopo la giornata di sabato, in cui sarebbe stato trovato l’accordo tra società e giocatore dopo avere colmato la piccola distanza che separava Perugia e Pisa nella trattativa, per lo sbarco in biancorosso c’è da attendere soltanto l’ufficialità. A spiegarlo sono i quotidiani locali, Il Messaggero, La Nazione e Il Corriere dell’Umbria.

L’annuncio era atteso già nella serata di sabato ma sarebbe slittato solo a causa dei tempi tecnici e a questo punto dovrebbe arrivare lunedì, giorno della partenza del Perugia per il ritiro di Pieve Santo Stefano. E sempre lunedì dovrebbe essere anche il giorno di Emmanuel Gyabuaa dall’Atalanta