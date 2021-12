Perugia, i consiglieri comunali Fioroni e Casaccia passano a Forza Italia

PERUGIA– Scossone all’interno del centrodestra perugino. I consiglieri comunali Alessio Fioroni e Daniela Casaccia abbandonano la Lega e passano con Forza Italia. “Nessuno potrà dire che si tratta di una scelta di convenienza – spiegano i consiglieri Alessio Fioroni e Daniela Casaccia nell’annunciare di aver lasciato il gruppo della Lega per aderire a quello di Forza Italia – Andiamo via dalla Lega senza aver mai chiesto nulla, entriamo in Forza Italia, senza chiedere nulla. L’interesse primario rimane la città di Perugia e la Regione di cui è capoluogo”.

“Forza Italia – proseguono – è il partito di centro destra con maggiore capacità ed esperienza di governo, espressione di una maggioranza moderata, che non si riconosce in certe derive, capace di interpretare e governare il territorio, il suo tessuto civile ed economico. Andiamo avanti, da consiglieri, con maggiore impegno, continuando a svolgere l’attività di pungolo e di stimolo nei confronti di sindaco e Giunta, a cui non lesineremo critiche, quando necessario, nell’interesse esclusivo della comunità che rappresentiamo. Bisogna essere in grado – concludono – di comprendere il contesto in cui si opera, avere capacità di interpretazione e di permeabilità con l’ambiente circostante, specie in una città di antica tradizione civile e culturale come la nostra”. Sommovimenti in atto, insomma. Con il sindaco Romizi che approva il cambio di casacca.