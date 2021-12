Perugia, i bambini ammalati del Chianelli hanno incontrato Babbo Natale: la sua slitta nei reparti

Scartato i regali

Nel pomeriggio, i bambini ospiti del residence ‘Daniele Chianelli’ e i piccoli seguiti in Day hospital hanno potuto scartare i propri regali in un’atmosfera allegra e piena di musica e divertimento. Ciascun bambino, inoltre, ha ricevuto un sacchetto di biscotti, cucinati dagli ospiti del residence insieme a volontari e familiari. “Quest’anno – ha detto Franco Chianelli – oltre a realizzare i desideri dei piccoli pazienti oncologici, abbiamo voluto regalare un sorriso anche ai bambini della pediatria. Bimbi e ragazzi che, proprio nei giorni vicino al Natale, sono costretti in un letto di ospedale. Speriamo di averli resi felici almeno per un giorno. Nonostante distanziamenti e mascherine, vogliamo che i nostri piccoli grandi guerrieri sappiano che accanto a loro ci sono tante persone che ogni giorno lavorano con un solo obiettivo: rendere meno gravosa la lunga degenza in ospedale”.