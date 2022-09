Perugia ha il nuovo vescovo: racconto e FOTOGALLERY dell’ingresso di Ivan Maffeis

PERUGIA – Domenica don Ivan Maffeis inizia ufficialmente il suo ministero episcopale con l’ingresso nella archidiocesi Perugia-Cittadella Pieve e contestualmente viene ordinato arcivescovo dalle mani di monsignor Gualtiero Bassetti, suo predecessore.

La prima giornata perugina

La giornata è iniziata all’abbazia-basilica minore di San Salvatore di Badia di Montecorona ad Umbertide, dove è stato accolto dal sindaco Luca Carizia, dal vescovo ed amministratore diocesano Marco Salvi, al parroco e rettore dell’abbazia di San Salvatore monsignor Renzo Piccioni Pignani, dai dodici Monaci di Betlemme, dell’Assunzione della Vergine Maria e di san Bruno dell’Eremo di Montecorona, da alcuni ospiti del Villaggio Santa Caterina e da numerosi fedeli.

L’arcivescovo eletto, nell’entrare in basilica, ha compiuto il gesto del bacio del crocifisso, inginocchiandosi. Si è poi raccolto in preghiera davanti al Santissimo Sacramento nella splendida cripta dell’abbazia fondata dai Benedettini nel secolo XI. Anche per i Monaci di Betlemme, che con la loro presenza nel vicino eremo sono punto di riferimento e di continuità dell’originaria spiritualità del monachesimo occidentale, l’arcivescovo eletto ha avuto parole di incoraggiamento e gratitudine. Sono una comunità di clausura che il prossimo 17 settembre vivranno la giornata annuale “Porte aperte”, aprendosi per un giorno a tutti i fedeli che vorranno fare esperienza di fede con la comunità monastica dell’eremo con visita alle celle, al refettorio e alla biblioteca.

Con i giovani

A seguire, si è spostato al complesso interparrocchiale d’unità pastorale “San Giovanni Paolo II” di Prepo-Ponte della Pietra-San Faustino di Perugia, dove accolto da don Riccardo Pascolini e don Flavio Vezini ha incontrato e parlato con i giovani di parrocchie, oratori e associazioni e movimenti laicali. A seguire, si è recato alla sede della Caritas diocesana “Villaggio della Carità – Sorella Provvidenza”, nella quale hanno sede alcune opere-segno, incontrando i volontari e gli ospiti del villaggio coi quali ha pranzato alla mensa Don Gualtiero. Subito dopo, in piazza IV Novembre sulla gradinata del palazzo comunale dei Priori, il Vescovo eletto ha ricevuto il saluto dei rappresentanti delle Istituzioni civili del capoluogo umbro. Dalle 16 l’ordinazione in Cattedrale.

(Servizio in aggiornamento)