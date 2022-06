Perugia, ha caldo e gira nudo per strada: maxi multa

PERUGIA – Un uomo di 52 anni, italiano, è stato multato con una maxi sanzione (dai 5 ai 10.000 euro) per aver girato totalmente nudo per le strade di Perugia. L’uomo agli agenti ha detto di essere uscito nel pomeriggio per una passeggiata e di essersi perso, non ricordando bene cosa fosse accaduto.

Spiega la Questura: “Temendo un colpo di calore, gli agenti hanno richiesto l’intervento del 118 che, sopraggiunti poco dopo, hanno accompagnato l’uomo presso l’ospedale di Perugia per le cure e gli accertamenti del caso”. L’uomo era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali: a suo carico è stata contestata la violazione prevista dall’articolo 726 del codice penale (atti contrati alla pubblica decenza), con la maxi multa.