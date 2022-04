PERUGIA – Ha percorso contromano la E45 tra Lidarno e Ponte Felcino alla guida di un’auto e fermato dalla polizia è risultato in stato di ebrezza: per questo un sessantacinquenne di origini straniere è stato denunciato a piede libero e gli è stata ritirata la patente. Dopo avere individuato la vettura, gli agenti hanno messo in sicurezza il tratto di strada interessato.

Un poliziotto di una volante ha creato una barriera di sicurezza interponendo l’auto di servizio a protezione di una lunga colonna di veicoli fermi sulla carreggiata, mentre un altro all’auto riuscendo ad arrestarne la marcia. Il conducente è risultato in evidente stato di ebrezza alcolica, tanto da non riuscire a mantenersi in equilibrio una volta fatto scendere.