Perugia, guida un’auto di notte senza patente: cinquemila euro di multa

Una volta fermato il conducente, alla richiesta di esibire la patente di guida, l’uomo, un cittadino straniero, di 32 anni, ha risposto di non aver mai conseguito il documento. Gli agenti hanno accompagnato il ragazzo in questura dove è stato denunciato in stato di libertà. Inoltre, nei confronti dello stesso è stata elevata una sanzione amministrativa di oltre cinquemila euro per essersi messo alla guida del veicolo senza mai avere conseguito la patente di guida. Al termine delle attività di rito, il suddetto cittadino straniero veniva espulso dal territorio nazionale.