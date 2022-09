Perugia, guida ubriaca e provoca un incidente: 10 punti in meno sulla patente

PERUGIA – Notte complessa in via Angeloni a Perugia dove la Polizia è intervenuta per il ribaltamento di una utilitaria in mezzo alla carreggiata. Al suo interno c’era una donna. Poco distante un altro veicolo danneggiato.

Dai rilievi è emerso che la donna, una italiana di 35 anni, aveva urtato contro la recinzione metallica posta ai margini della strada. L’impatto aveva poi fatto ribaltare il veicolo che era andato a sbattere contro un’altra auto che, nel frattempo, stava sopraggiungendo nella corsia opposta. Affidata alle cure dei sanitari dopo essere stata estratta dalle lamiere, è risultata essere ubriaca, circostanza che la portava ad essere anche restia a farsi visitare.

L’etilometro ha confermato il tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito. La ragazza è stata quindi denunciata per essersi posta alla guida in stato di ebbrezza e aver provocato un incidente stradale. Oltre al ritiro della patente di guida e alla sottrazione di 10 punti, alla donna è stato anche sequestrato il veicolo. Sul posto anche vigili del fuoco e 118.