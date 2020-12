Perugia, Gubbio e Ternana anche su Sky: accordo con la Lega Pro, si parte domenica

PERUGIA – Un’occasione in più per i tifosi del Perugia, della Ternana e del Gubbio: dopo Eleven Sports, dopo Cusano Italia tv (per i tifosi della Ternana) e Umbria TV (per quelli del Grifo), sbarca anche Sky, che da oggi ha cominciato a trasmettere le gare del campionato di serie C.

La tv satellitare ha siglato un accordo con la Lega Pro: le partite della Serie C saranno visibili in diretta, in modalità pay-per-view, anche su Sky, al prezzo di 4.90 euro a partita per gli abbonati Sky. Saranno disponibili non solo i match del campionato “regular season”, fino ad un massimo di 15 a giornata, ma anche le partite, non trasmesse in chiaro da RAI, di play off e play out e di Supercoppa. In aggiunta ai già presenti higlights delle sfide ed al programma ‘Area C’. Per le umbre si parte domenica con Perugia-Virtus Verona, alle ore 15. Nel frattempo, va detto, tornano a pagamento tutte le partite su Eleven Sports.