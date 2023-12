Guardia di finanza contro abusivismo commerciale: sequestrati oltre 26.000 pezzi

Merce dalla Cina

Per la Guardia di finanza ha accertato che la merce, importata prevalentemente dalla Cina senza i preventivi controlli di sicurezza, “oltre a costituire un danno per l’economia nazionale, generando fenomeni di concorrenza sleale, è potenzialmente pericolosa per l’ambiente e per la salute dei consumatori e, soprattutto, dei bambini proprio per l’assenza di garanzie che certifichino la sicurezza dei materiali utilizzati e delle procedure attuate per la fabbricazione”. I responsabili degli esercizi commerciali dove sono stati fatti i sequestri sono stati segnalati alla Camera di commercio per le sanzioni previste dalla normativa. I controlli sono tuttora in corso e proseguiranno nei prossimi giorni. “L’operazione – si spiega in una nota delle fiamme gialle – rientra nel quadro delle attività di polizia economico finanziaria svolte dalla guardia di finanza, a testimonianza dell’impegno quotidianamente profuso dai reparti del Corpo per la tutela dei consumatori, di una sana concorrenza e delle imprese oneste che operano sul mercato rispettando le regole”.