PERUGIA – Cinghiali a piede libero, incontrollati, nel cuore della città, in una delle zone più trafficate ovvero nei pressi del parcheggio di Pian di Massiano, all’altezza della rotatoria dove c’è l’ingresso del Minimetro, fra il Pala Barton ed il percorso verde.

Una coppia di cinghiali è stata vista scorazzare in tutta tranquillità e per fortuna nessuno passava da quelle parti. Viene da chiedersi come abbiano fatto a raggiungere quella zona, peraltro senza che qualcuno li abbia visti prma.