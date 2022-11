Perugia, grande festa in piazza i cento anni del Bacio: “Simbolo della città”

PERUGIA – “Una gioia ritrovarci in piazza IV Novembre insieme a tanti cittadini per celebrare nella maniera più sentita i cento anni di un prodotto come il Bacio. Un momento segnato dal rispetto per una storia importante e dall’orgoglio per una fabbrica che resta elemento identitario della città”. Così il sindaco Andrea Romizi ha commentato le iniziative che si sono svolte nelle scorse ore in centro storico per il centenario di Baci Perugina, con l’evento clou rappresentato dal concerto di Maurizio Mastrini. “Il Bacio è un cioccolatino conosciuto ovunque – ha continuato il sindaco – un marchio che ha portato nel mondo il nome di Perugia. Ringraziamo Nestlé, in particolare l’amministratore delegato Marco Travaglia, per aver voluto onorare nella nostra città una ricorrenza che mi sento di dedicare alle migliaia di donne e uomini che nel tempo hanno realizzato il prodotto nato dal genio di Luisa Spagnoli. Dall’intuizione di questa grande imprenditrice, che ricordiamo insieme a Giovanni Buitoni e a un creativo come Federico Seneca, è nata una storia straordinaria che tutti noi sentiamo la responsabilità di coltivare e accrescere”.