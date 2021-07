Perugia, goleada all’Aquila Montevarchi nel terzo test precampionato

PERUGIA-AQUILA MONTEVARCHI 6-0

PERUGIA: Chichizola (40′ st Moro), Angella (16′ st Cancellotti), Curado (28′ st Konate), Burrai (10′ st Di Noia), Murano (10′ st Bianchimano), Carretta (1′ st Melchiorri), Vanbaleghem (10′ st Sounas), Gyabuaa (1′ st Kouan, Falzerano (10′ st Righetti – 43′ st Angori)), Lisi (16′ st Manneh), Dell’Orco (1′ st Sgarbi). All. Alvini

MONTEVARCHI: Giusti, Senzamici (45′ st Nardi), Martinelli, Mignani (10′ st Chottong), Barranca, Lunghi (27′ st Occhiolini), Amatucci, Gambale (16′ st Arnetoli), Biagi (31′ st Lebrun), Lischi, Jallow. A disp. Antonielli (GK), Giorgelli, Tozzuolo, Pinzauti, Lorenzini. All. Malotti

ARBITRO: Tommaso Zamagni di Cesena (Bertozzi di Cesena – Tagliaferri di Lovere)

RETI: 21′ pt Vanbaleghem, 23′ pt (rig.) Burrai, 37′ pt Lisi, 35′ st Melchiorri, 36′ st Kouan, 43′ st Bianchimano

PIEVE SANTO STEFANO (AR) – Bene anche il terzo test nel ritiro di Pieve Santo Stefano per il Grifo di mister Alvini. Nel pomeriggio di sabato 24 luglio si è disputato l’incontro che ha visto i biancorossi scendere in campo contro l’Aquila Montevarchi, formazione toscana neopromossa in Serie C in cui milita l’ex grifone Tozzuolo, già in prestito lo scorso anno.. Nel corso del primo tempo il primo ad andare a segno a Vanbaleghem al 21’, segue quindi Burrai al 23’ che non sbaglia dal dischetto. In chiusura di prima frazione al 37’ va a segno anche Lisi. Si torna in campo e nella ripresa al 35’ gol di Melchiorri e a ruota, dopo un solo giro di lancette, si iscrive all’elenco dei marcatori Kouan. La rete del definitivo 6-0 è firmata da Bianchimano al 43’.

Domenica si torna in campo col Cesena Dopo il tris di amichevoli con Polisportiva Sulpizia, Virtus Sangiustino e Aquila Montevarchi, domenica 1° agosto il Perugia torna in campo al Curi. A essere ricevuti nello stadio dei grifoni sarà il Cesena. Il fischio di inizio è fissato alle 20.45. Dopo oltre un anno sugli spalti dello stadio perugino tornerà a esserci il pubblico. Infatti sarà consentito l’accesso a mille spettatori. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’Ac Perugia Calcio.