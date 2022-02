Perugia, gli spogliatoi del Curi intitolati a Frosio. Grifo pronto per l’Alessandria

PERUGIA – Il Grifo è pronto a scendere nella gara contro l’Alessandria nel ricordo del mitico capitano Pierluigi Frosio. In occasione della partita che si giocherà domani 18.30 allo stadio “Moccagatta”, la squadra scenderà in campo col lutto al braccio per ricordare uno dei condottieri del Perugia dei Miracoli, deceduto ieri all’età di 73 anni lasciando nel dolore la famiglia e i tanti tifosi biancorossi. La Lega Serie B ha autorizzato anche il minuto di silenzio che precederà il fischio d’inizio.

Il ricordo al Curi

A Frosio saranno intitolati gli spogliatoi dello stadio perugino. A renderlo noto è stata l’amministrazione comunale: “Pierluigi Frosio, professionista esemplare e capitano per antonomasia, ha lasciato un segno indelebile nella storia sportiva di Perugia – si legge in una nota del Comune – Con questa consapevolezza e in segno di imperitura gratitudine, l’amministrazione comunale intende fissarne il ricordo, fin dai prossimi giorni, con l’intitolazione di un luogo-simbolo che ne onori la memoria: gli spogliatoi dello stadio Renato Curi. Un riconoscimento opportuno, crediamo, per un uomo-squadra, molto amato dai compagni, da chi lo ha allenato e dai tifosi biancorossi di ogni generazione”.

La sfida

Arbitro Sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì a dirigere Alessandria-Perugia. A coadiuvarlo gli assistenti Pietro Dei Giudici di Latina e Damiano Margani di Latina. Il quarto ufficiale sarà Daniele Perenzoni di Rovereto, al VAR Daniele Minelli di Varese e AVAR Giacomo Paganessi di Bergamo. Convocati Sono 24 i grifoni convocati da Massimiliano Alvini per la gara con i piemontesi. Per i portieri sono stati chiamati Chichizola, il neo acquisto Zaccagno e Megyeri. Per la difesa Rosi, Angella, Curado, Zanandrea e Sgarbi. Per il centrocampo Gyabuaa, Segre, Burrai, Beghetto, Murgia, Ghion, D’Urso, Falzerano, Santoro, Kouan, Ferrarini e Lisi. Pe l’attacco Carretta, De Luca, Matos, Olivieri.