Girava in automobile con un manganello telescopico: giovane denunciato

PERUGIA – Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Perugia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato un’autovettura che con una manovra repentina imboccava il Raccordo Autostradale – Perugia/Bettolle, in prossimità di Ferro di Cavallo, dirigendosi verso il Lago Trasimeno. Nel veicolo, subito raggiunto, una volta fermato è stato identificato il conducente, un giovane cittadino albanese classe ’97, residente a Perugia. A seguito di un controllo più approfondito, sotto il sedile del passeggero è stato ritrovato un manganello telescopico in metallo di cui l’uomo non ha saputo dare alcuna giustificazione sul perché lo portasse con sé in auto. Al termine degli accertamenti il manganello è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di porto di armi o di oggetti atti ad offendere.