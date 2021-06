Perugia, gira in città con forbici per potare: giovane denunciato

PERUGIA – Girava in città con delle grandi forbici per potare un uomo, classe ’95, che venerdì a Perugia vedendo una pattuglia della polizia ha deciso di scappare. L’episodio è avvenuto in via Mentana, dove i poliziotti sono riusciti a fermare il 26enne poco dopo. Dai controlli è emerso che si tratta di un tunisino con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. Il 26enne, senza documenti e non in grado di spiegare perché portasse con sé delle forbici, è stato denunciato per possesso di oggetti atti allo scasso.